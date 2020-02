Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 25.02.2020 gegen 08.30 Uhr kam es in der Oschitzer Straße zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und eine Person verletzt wurde.

Der Fahrer eines PKW VW Krafter stellte das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab und verließ das Auto. Ein nachfolgender Autofahrer mit einem PKW Skoda wollte das stehende Auto überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs ordnete sich der Fahre wieder hinter dem VW ein und hielt ebenfalls an. Eine weitere Fahrerin mit einem PKW Nissan bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr mit Wucht auf den Skoda auf. Dabei wurde der Skoda nach links auf die Gegenfahrbahn geschoben. Dann prallte sie noch gegen den VW Krafter. Die 29-jährige Fahrerin des PKW Nissan wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in das Schleizer Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Der VW Krafter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

