Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jagdkanzel beschädigt

Dörflas, Saale-Orla-Kreis (ots)

Der Jagdpächter und Waldbesitzer des Waldstückes rund um Dörflas, etwa 150 Meter südöstlich des ersten Walls der Walsburg, erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung einer Jagdkanzel. In der Zeit vom 22.02.2020, 12.00 Uhr bis zum 23.02.2020, 09.00 Uhr wurde die Kanzel einen angrenzenden Hang hinuntergestoßen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Durch den Sturm "Sabine" vor ungefähr zwei Wochen wurde das Untergestell einer Jagdkanzel beschädigt. Der Eigentümer wollte den entstandenen Schaden reparieren. Er besorgte sich die entsprechende Technik, um die Kanzel von dem beschädigten Untergestell zu lösen und sicher abzustellen. Er wollte ein neues Untergestell bauen und die bis dahin noch unbeschädigte Kanzel wieder aufsetzen und befestigen. Gegen 12.00 Uhr am Samstag verließ er den Wald. Als er am Sonntag gegen 09.00 Uhr seine Arbeit im Wald fortsetzen wollte, fand er die Kanzel nicht mehr an ihrem Platz vor. Sie lag, durch den Sturz fast vollständig zerstört, unten am Hang. Wind und/oder andere natürliche Ursachen können ausgeschlossen werden. Bisher unbekannte Täter müssen mehr oder weniger gezielt diese Jagdkanzel den Hang hinuntergestoßen haben.

