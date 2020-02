Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aggressiver Gast bei Faschingsveranstaltung

Sonneberg (ots)

Durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde die Polizei am Dienstag gegen 0:45 Uhr um Unterstützung gebeten, da es im Rahmen einer Faschingsveranstaltung in der Charlottenstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Gast gekommen war. Dieser beleidigte Anwesende und weigerte sich trotz Aufforderung, die Verastaltung zu verlassen. Auch dem durch die hinzugerufenen Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Aufgrund seiner straken Alkoholisierung stürzte er mehrfach und zog sich Verletzungen zu, so dass ein Rettungswagen alarmiert werden musste. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,17 Promille. Da der 35-jährige Sonneberger erneut die Veranstaltung besuchen wollte, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Unterbindung weiterer Straftaten bis zum Morgen in Polizeigewahrsam genommen.

