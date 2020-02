Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gaststätte- Zeugen gesucht !

Dörnfeld a.d.Heide (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden kam es in einer Gaststätte in Dörnfeld an der Heide zu einem Einbruch. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten zwei, bislang unbekannte, Täter durch Einschlagen eines Fensters ins Innere der Gaststätte. Ein in der Wand verankerter Tresor wurde angegangen, im Gesamten wurden etwa 150 Euro entwendet. Durch einen Anwohner wurden die beiden Täter dann offensichtlich während der Tatbegehung überrascht. Einer der beiden Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Pennewitz, der andere Täter versuchte noch an sein, auf dem Nachbargrundstück abgestelltes, Fahrrad zu gelangen, floh dann jedoch zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Das zurückgelassene Fahrrad sowie weitere Spuren werden gegenwärtig überprüft. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, oder Auffälliges wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-4171464 zu wenden. Tatzeitraum war Montagmorgen etwa zwischen 03:30 Uhr bis 04:15 Uhr in Dörnfeld a.d.Heide.

