Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit reichlich Promille unterwegs

Sonneberg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Montag gegen 21:30 Uhr in der Coburger Straße der Fahrer eines Pkw Seat kontrolliert. Bereits beim Herantreten an die Fensterscheibe stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein duchgeführter Atemalkoholtest erbrachte bei dem 38-jährigen Sonneberger einen Wert von 2,11 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und vor Ort der Fahrzeugschlüssel und der Füherschein sichergestellt. Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erstattet.

