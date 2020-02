Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Drogerie in der Bahnhofstraße

Sonneberg (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten am Montagnacht gegen 01:00 Uhr durch Einwerfen einer Scheibe in eine Drogerie in der Bahnhofstraße zu gelangen. Da Regale das Fenster blockierten misslang jedoch das Vorhaben. Die Fahndungsmaßnahmen und auch der Einsatz eines Fährtenspürhundes blieben erfolglos. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell