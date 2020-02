Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu besonders schwerem Fall des Diebstahls von Mobiltelefonen gesucht

Sonneberg (ots)

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 07:30 Uhr wurden in einem Einkaufsmarkt in der Neustadter Straße durch einen bisher unbekannten Täter aus einer verschlossenen Vitrine mehrere Handys und ein Tablet entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell