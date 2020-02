Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Bräutigam leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf einer Hochzeitsfeier in Sonneberg zu einem unschönen Vorfall. Der 46-jährige Bräutigam hatte vermutlich zu viel Alkohol konsumiert und trat aufgrund dessen aggressiv gegenüber seinen Gästen auf, sodass die Polizei einschreiten musste. Da der bereits hinreichend polizeibekannte Mann einem Platzverweis nicht nachkam und dermaßen alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen. Er leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und wurde letztendlich der PI Sonneberg zugeführt. Gegen ihn wird nun aufgrund mehrerer Delikte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell