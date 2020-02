Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gebäude beschmiert

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Fußgängerzone in Pößneck ein öffentliches Gebäude mit einem verfassungsfeindlichen Schriftzug und einem Hakenkreuz beschriftet. Sie verwendeten dazu schwarze Farbe. Die Straftat wurde in der Zeit vom 22.02.2020, 12.00 Uhr bis zum 24.02.2020, 05.20 Uhr begangen. Eine Anzeige unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen "Unbekannt" wurde aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in den Dienstgebäuden in Schleiz und Pößneck entgegen.

