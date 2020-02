Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Zeit vom 22.02.2020, 09.00 Uhr bis zum 24.02.2020, 08.15 Uhr wurde an der Selbstbedienerwaschanlage in der Oettersdorfer Straße (Admira-Center) der SB-Staubsauger aufgebrochen und die Geldkassetten mit Bargeld gestohlen. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Verriegelung an der Metalltür des frei zugänglichen Staubsaugers. Dann nahmen sie die beiden Geldkassetten heraus und verschwanden damit. Sie erbeuteten ungefähr 20 bis 30 Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden dürfte weit höher liegen.

