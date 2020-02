Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

Sonneberg (ots)

Neumannsgrund: Am Samstag gegen 12.30 Uhr befuhr eine 18-jährige mit ihrem PKW VW Golf die Ortsverbindung Theuern - Neumannsgrund. In Höhe Goldwaschplatz kam ihr ein PKW VW Golf entgegen und es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Fahrer dieses Fahrzeugs fuhr weiter, konnte aber durch einen Zeugen angehalten und zur Rückkehr an den Unfallort veranlasst werden. Diesen verließ er jedoch nach einem kurzen Gespräch mit der Geschädigten erneut. Der genannte Zeuge wird gebeten, sich bei der PI Sonneberg zu melden.

