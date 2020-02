Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Messern nach Betreuerin geworfen

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 17:45 Uhr kam es im sozialtherapeutischen Zentrum in Neustadt an der Orla zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Bewohner und einer Betreuerin. Dabei beleidigte der 29-jährige Beschuldigte die Geschädigte mehrfach und warf zudem mit zwei Küchenmessern nach ihr. Die Geschädigte konnte den Messern ausweichen, sodass sie nicht verletzt wurde. Die eingesetzten Polizisten konnten den Beschuldigten bei Eintreffen vor Ort sichern. Da dieser psych. stark auffällig war, wurde er durch eine eingesetzte Ärztin in eine psych. Fachklinik eingewiesen. Es wurden Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gefertigt. Zudem erhielt der Mann Hausverbot im sozialtherapeutischen Zentrum.

