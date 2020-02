Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: FFW-Einsatz wegen brennenden Gefrierschrank

Friesau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Samstag kam es am Nachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei in Friesau. Grund hierfür war ein gemeldeter Kellerbrand. Diesen stellte der 34-jährige Hausbesitzer fest, als er sich wegen eines Stromausfalls im Gebäude in den Keller begab. Dort bemerkte er, dass der Gefrierschrank in Flammen stand. Er informierte daraufhin die Rettungsleitstelle und brachte seine Familie in Sicherheit. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, sodass lediglich ein Schaden von ca. 500 Euro durch Verrußung im Keller entstand. Der Gefrierschrank war nicht mehr zu retten. Personen kamen nicht zu Schaden. Auslöser für den Brand war ein technischer Defekt an dem Gerät.

