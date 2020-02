Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken mit Fahrzeug von der Straße abgekommen

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 04:15 Uhr befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Saalfelder Straße in Pößneck stadtauswärts in Richtung Krölpa. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam auf dem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Dabei wurde ein Verkehrszeichen, der Gartenzaun und das Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

