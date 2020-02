Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto und Motorrad gestohlen

Saalburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht vom 19.02.2020 bis zum 20.02.2020 wurde in eine Schrauberwerkstatt im ehemaligen Milchhof in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über die Tür eines Nebenraumes der Werkstatt Zugang zu dem Gebäude. Sie rissen einfach den Türrahmen aus der Wand. In dem Nebenraum befanden sich Felgen und Werkzeuge, die sie mitnahmen. In der als Werkstatt genutzten Halle befanden sich ebenfalls Werkzeuge. Dort stand auch ein schwarzer PKW Daimler-Benz B 200 CDI ohne Kennzeichen und ein Kraftrad Husquarna TE 250 in den Farben weiß/schwarz/rot mit der Aufschrift "Startnummer 4" an der Seiten- und Scheinwerferverkleidung sowie beidseitig auf der Tankverkleidung "Nordhäuser Sauf...", ebenfalls ohne Kennzeichen. Die beiden Fahrzeuge wurden gestohlen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern, dem Verbleib der Beute und/oder zu Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell