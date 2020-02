Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beifahrertür beschädigt - Unfallflucht

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Auf dem Parkplatz in der Poststraße kam es am 19.02.2020 zu einer Unfallflucht. Eine Frau hatte um 07.30 Uhr ihr Auto ordnungsgemäß abgestellt. Als sie um 14.15 Uhr wieder zu ihrem PKW Mercedes kam, bemerkte sie eine Delle in der Beifahrertür. Von einem Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Die 56-jährige erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder einem bisher unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.

