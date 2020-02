Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heimbewohner wirft mit Bierflasche nach Pflegerin

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am gestrigen Abend kam es in einem Pflegeheim im Bereich Uhlstädt-Kirchhasel durch einen Mitbewohner zu einem Übergriff auf eine Pflegekraft. Der 57-jährige, bereits Polizeibekannte, geriet mit einer 38-jährigen Pflegerin verbal aneinander, da er nicht sofort seinen Willen bekam. Er wurde zunehmend aggressiver und warf eine Getränkedose sowie eine volle, geöffnete Bierflasche in Richtung der Geschädigten. Glücklicherweise wurde diese nicht getroffen und blieb unverletzt. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Beschuldigte bereits wieder beruhigt, gegen ihn wird nun aufgrund des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

