Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht geklärt

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren war und sich dann vom Unfallort entfernte. Vor Ort erklärte eine Zeugin, dass der Fahrer eines Pkw VW beim Rückwärtsausparken mit der Hauswand kollidierte, so dass der Putz von der Wand fiel, der Fahrer sich jedoch nicht um den entstanden Schaden zu kümmerte. Da sich die Frau das Kennzeichen eingeprägt hatte, konnte der Verursacher schnell ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Gegen den 74-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt.

