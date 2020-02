Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sonneberg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag gegen 17 Uhr der Fahrer eines Pkw Skoda in der Köppelsdorfer Straße angehalten. Der 38-Jährige gab an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, der Fahrzeugschlüssel wurde vor Ort durch die Beamten an die Fahrzeughalterin übergeben.

