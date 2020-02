Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Verdacht der Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit verletztem Radfahrer

Saalfeld (ots)

Am Die., 18.02.2020, gegen 10:30 befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße vom Saumarkt kommend in den Kreisverkehr am Darrtor in Saalfeld. Dabei wurde er im Kreisverkehr von einem noch unbekannten Transporter überholt und gestriffen. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Zum beteiligten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter handelt. Sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder zum Unfallhergang werden von der Polizei in Saalfeld erbeten.

