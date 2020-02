Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachträgliche Pressemeldung vom 09.02.2020 Sonneberg: Widerstand, Verletzungen und Beleidigungen bei Fahrzeugkontrolle

Saalfeld (ots)

Am 09.02.2020 gegen 19.30 Uhr sollte eine Verkehrskontrolle in Sonneberg am Pkw einer 32-jährigen erfolgen. Ihr Fahrzeug, ein Pkw VW Golf, war durch verdächtige Abgasgeräusche aufgefallen. Es bestand der Verdacht der technischen Manipulation an dem Fahrzeug. Bei der Frage nach den Fahrzeug- und Ausweisdokumenten verweigerte die Fahrerin die Herausgabe. Auch durch ein längeres Gespräch und der Kundgabe der rechtlichen Folgen ihres Handelns war sie nicht bereit die Papiere auszuhändigen. Nachdem sie einen Bekannten angerufen hatte, kam dieser mit zwei weiteren Personen zum Kontrollort. Die Fahrerin war weiterhin nicht bereit sich auszuweisen. Deshalb erfolgte die Mitnahme zur Identitätsfeststellung. Auf dem Weg zum Streifenwagen wurde sie plötzlich aggressiv. Sie schlug nach den beiden Beamten, einem der beiden biss sie in den Oberschenkel. Bei dem Versuch ihre Arme auf dem Rücken zu fesseln kam es zum Bruch des Oberarms der Frau. Die Festhaltung wurde sofort gelockert und ein Notarzt hinzugerufen. Nach Erstbehandlung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Da einer der hinzugeeilten Bekannten der Frau die handelnden Polizeibeamten beleidigte, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Gegen die renitente Frau wurden mehrere Anzeigen, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zwischenzeitlich liegt auch ein umfangreiches TÜV-Gutachten zu dem beschlagnahmten Fahrzeug der jungen Frau vor. Demnach weißt es erhebliche technische Mängel auf, die zur Stilllegung des Fahrzeuges führten.

