Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendiebstahl + Zufallsfund

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 17.02.2020 gegen 16.00 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla wegen eines Ladendiebstahls in einen Pößnecker Supermarkt gerufen. Das Verkaufspersonal wurde auf die Frau aufmerksam, weil die teilweise elektronisch gesicherte Ware beim Verlassen des Geschäftes Alarm auslöste. Die Diebin wurde durch das Verkaufspersonal gestellt. Die 21-jährige hatte verschiedene Lebensmittel, ein USB-Kabel, eine Powerbank, ein Longshirt im Wert von rund 46 Euro gestohlen. Bei der Durchsicht der mitgeführten Sachen der Frau fanden die Polizisten fünf Minicliptütchen mit Anhaftungen verschiedener Betäubungsmittel. Auch räumte sie ein, am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Die Tütchen wurden beschlagnahmt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell