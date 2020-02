Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnwageneinbrüche

Saalburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 15.02.2020 stellte ein Camper einen Einbruch in seinen Wohnwagen fest und informierte die Polizei in Schleiz. Vor Ort in Saalburg meldete sich bei den Beamten ein weiterer Geschädigter. Auch er erstattete Anzeige wegen eines Einbruchs in seinen Wohnwagen. An beiden Wohnwagen wurden die Türen durch den Unbekannten erheblich geschädigt, gestohlen wurde nichts. In der Vergangeheit wurden im Bereich des Bleilochstausees immer wieder Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Wohnwagen und Bungalows angezeigt. Ins Visier der Polizei rückte ein Tatverdächtiger. In wieweit er für die Taten verantwortlich zu machen ist, wird noch ermittelt.

