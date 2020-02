Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garagen aufgebrochen

Oberböhmsdorf, Saale-Orla-Kreiss (ots)

Am 16.02.2020 teilte ein Oberböhmsdorfer der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz mit, dass in seine Garagen eingebrochen wurde. Die bisher unbekannten Täter brachen gewaltsam den Drehknaufverschluss des Garagentores ab, öffneten diese und gingen hinein. Von den dort gelagerten Gegenständen nahmen sie nichts mit. An der anderen Garage wurde der Drehknaufverschluss angebrochen und das Schloss deformiert. Es gelang den Unbekannten nicht, die Garage zu betreten. Allerdings kann jetzt auch der Eigentümer nicht in seine Garage gelangen. Beide Garagen benötigen eine neue Schließvorrichtung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell