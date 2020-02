Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rowdys unterwegs

Blankenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht zum 16.02.2020 waren nach einer Faschingsveranstaltung in Blankenberg wahrscheinlich mehrere Personen zu Fuß unterwegs. Die Unbekannten liefen von Blankenberg über Blankenstein nach Harra. Sie hinterließen eine "Spur der Verwüstung". In Blankenstein hebelten sie mehrere Verkehrszeichen und Ortswegweiser samt Betonfundament aus der Erde und legten sie ab. In einem Privatgrundstück demolierten sie eine Laterne. Auf dem Radweg nach Harra wurden wieder mehrere Verkehrszeichen samt Fundament aus der Erde geholt. An der angrenzenden Straße wurden einige Leitpfosten aus den Bodenhülsen herausgezogen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

