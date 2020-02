Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl in Verwaltungsgebäude

Schalkau (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, genauer in der Zeit vom 14.02.2020, 16:00 Uhr bis 15.02.2020, 11:00 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter über ein unverschlossenes Fenster in das Verwaltungsgebäude der Agrargenossenschaft in der Ehneser Straße. Im Gebäude selbst wurden zwei Holztüren aufgehebelt und das Büro der Buchhaltung durchsucht. Aus einem Schrank ließen die Täter eine Geldkassette mit ca. 2000 Euro Bargeld mitgehen. An den Türen entstand durch den Einbruch Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

