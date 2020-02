Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kollision mit Südthüringenbahn in Igelshieb

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Sonntag gegen 13:15 Uhr befuhr der 57-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Straße Am Forsthaus in Richtung Sonneberger Straße und übersah im Bereich des unbeschrankten Bahnüberganges den von links herannahenden Triebwagen der Südthüringenbahn. Noch bevor der Mann mit seinem Fahrzeug zurücksetzen konnte, kam es zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

