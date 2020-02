Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rudolstadt: Fast unverletzt nach mehrfachem Überschlag

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Sa. auf So. befuhr ein 32-jähriger mit seinem Skoda Octavia die Bundesstraße von Teichröda kommend in Richtung Rudolstadt. Ausgangs einer Linkskurve geriet sein Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über den Straßengraben in Richtung freies Feld. Dies wirkte wie eine Schanze, so dass das Fahrzeug abhob und nach ca. 35 m auf dem Feld aufsetzte, sich viermal überschlug und letztlich auf den Rädern zum Stehen kam. Riesiges Glück für den Fahrer, dass er dabei fast unverletzt blieb. Aufgrund eines Atemalkoholwertes von 1,58 Promille wurde er dann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Da er angab nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, mußte er dort eine doppelte Blutentnahme über sich ergehen lassen.

