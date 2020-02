Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fremdes Auto angefahren und weg

Sonneberg (ots)

Am Dienstag, 11.02.2020 parkte eine junge Frau gg. 08:50 Uhr ihren Opel Corsa vor der Kindertagesstätte im Wolkenrasen. Eine viertel Stunde später fuhr sie weiter und stellte untypische Windgeräusche fest. Daraufhin sah sie ihr Auto näher an und bemerkte Unfallschäden an einer Tür und dem linken, vorderen Kotflügel. Wer kann Hinweise zum Unfallverusacher machen? Hinweise bitte an die Polizei in Sonneberg - Tel. 03675-8750

