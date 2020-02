Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Baustelle und versuchter Einbruch

Ernstthal (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 07:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in einem Rohbau in der Glaswerkstraße eine Werkzeugkiste auf und entwendeten daraus Werkzeug im Wert von 2.000 bis 2.500 Euro. Weiter versuchten sie eine Bautür aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Diese melde sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

