Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgänger von Fahrzeug erfasst und leicht verletzt

B 281/ Hoheneiche (ots)

In der gestrigen Nacht (13.02.2020 gegen 23:20 Uhr) wurde ein Fußgänger auf der B 281 von einem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Der 68-Jährige lief dunkel bekleidet entgegen der Fahrtrichtung von Hoheneiche nach Saalfeld. Ein 42-Jähiger fuhr mit seinem Transporter ebenfalls in Richtung Saalfeld und setzte kurz nach dem Abzweig Kleingeschwenda zum Überholen eines Vorausfahrenden an. Hierbei übersah er den auf nunmehr gleicher Höhe laufenden Fußgänger und erfasste ihn mit dem linken Außenspiegel. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht am rechten Arm verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Durch die Splitter wurde das Fahrzeug des Überholten ebenfalls leicht beschädigt.

