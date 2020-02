Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garage

Bad Lobenstein (ots)

Am 13.02.2020 wurde die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 21:45 Uhr telefonisch über einen Einbruch in eine Garage in der Richard-Köcher-Straße in Bad Lobenstein informiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen unbekannte Täter im Tatzeitraum von Sonntag, 09.02.2020, 09:00 Uhr und Donnerstag, 13.02.2020, 21:30 Uhr durch Aufhebeln des Garagentors in die Garage ein. Zum möglichen Beutegut konnten durch den Geschädigten zunächst keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

