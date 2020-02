Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieseldiebstahl aus LKW Tank

Neustadt an der Orla (ots)

Am 13.02.2020 erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 21 Uhr die Mitteilung über einen Dieseldiebstahl. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten unbekannte Täter im Tatzeitraum von Mittwoch, 12.02.2020, 10 Uhr und Donnerstag, 13.02.2020, 21:00 Uhr durch Aufhebeln des Tankstutzens ca. 200 Liter Diesel aus einem Lkw. Dieser stand im Tatzeitraum in Neustadt an der Orla, im Weltwitzer Weg in der Nähe der Spielothek. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

