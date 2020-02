Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Oppurg (ots)

Am Donnerstag, den 13.02.2020, erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla die Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Ortslage Oppurg. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren eine 28 jährige VW Fahrerin und eine 58 jährige Nissan Fahrerin hintereinander die Bahnhofstraße. Als die 58 jährige Geschädigte verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies die 28 jährige Beschuldigte zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Nissan auf. Die Geschädigte wurde dabei leicht verletzt, die Beschuldigte blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde gegen die Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

