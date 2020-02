Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich

Crispendorf (ots)

Am 12.02.2020 erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla die Mitteilung über einen Verkehrsunfall in Crispendorf. Nach bisherigen Ermittlungen stieg der 75 jährige Mann vor seinem Grundstück auf das Fahrrad und setzte sich in Bewegung. In der weiteren Folge stürzte er ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Schleiz verbracht.

