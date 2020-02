Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 10 jähriges Kind wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Krölpa (ots)

Am 12.02.2020 ereignete sich in Krölpa (bei Pößneck) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10 jähriger Junge verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Gegen 11:45 Uhr überquerte das Kind mit seinem Fahrrad auf Höhe der Sparkasse die Bundesstraße und übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw. Der VW-Fahrer bremste und kam zum Stillstand. In der weiteren Folge kam es vermutlich zu einer leichten Berührung zwischen Fahrrad und Pkw, sodass das Kind mit dem Fahrrad stürzte. Dabei wurde es leicht am Knöchel verletzt. Der Junge wurde vor Ort gleich durch einen zufällig anwesenden Rettungswagen erst versorgt und anschließend in das Krankenhaus Pößneck verbracht.

