Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW schlittert unkontrollierbar über eisglatte Fahrbahn

Gräfenthal (ots)

Am gestrigen Abend (11.02.2020) kam es in Gräfenthal zu einem Verkehrsunfall aufgrund von Eisglätte. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Citroen die Großneundorfer Straße in Richtung Stadtmitte. An einer stark abschüssigen Stelle der Straße kam er trotz seiner langsamen Fahrweise auf der eisglatten und schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Auch eine Bremsung des Fahrzeugführers führte nicht dazu, sein immer schneller werdendes Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Er schleuderte daraufhin gegen eine Mauer und schlitterte etwa 15 Meter bergab, bis der Citroen stark beschädigt zu Stillstand kam. Der 53-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.

