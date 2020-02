Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer entzieht sich durch Flucht Polizeikontrolle

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag der vergangenen Woche (06.02.2020) kam es in Rudolstadt an der Ampelanlage der Ankerwerkskreuzung zu einer Verkehrsstraftat. Die Polizei Saalfeld sucht nun Zeugen, welche Angaben zu folgendem Hergang machen können: Gegen 22:55 Uhr standen Polizeibeamte der Einsatzunterstützung mit ihrem Funkstreifenwagen in Rudolstadt an der Ankerwerkskreuzung an der rotlichtzeigenden Ampelanlage. Sie beabsichtigten aus Jena kommend in Richtung Volkstedt nach links abzubiegen. Plötzlich fuhr ein silberfarbener Smart mit RU-Kreiskennung mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung in Richtung Saalfeld, obwohl die Lichtsignalanlage (Ampel) auch für ihn Rotlicht zeigte. Daraufhin nahmen die Beamten unter Hinzuziehung von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Der Fahrzeugführer passierte mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h die Tankstelle an der Herbert-Stauch-Straße und bog anschließend nach rechts Richtung Zeigerheimer Straße ab. Auch durch das Wohngebiet raste der Smart-Fahrer, fuhr Richtung Zeigerheim und schaltete dann sein Licht aus, sodass er unerkannt der Polizeikontrolle entkommen konnte. Zuletzt wurde er auf dem Feld- und Waldweg in Richtung Thälendorf gesichtet. Die Polizei Saalfeld sucht nun Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeugführer (insbesondere Geschlecht und Aussehen) und auch Angaben zum Fahrverhalten machen können. Sachdienliche Meldungen bitte an 03671-560.

