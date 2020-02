Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen zu Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

B 85/Probstzella (ots)

Am vergangenen Mittwoch (05.02.2020) kam es in Probstzella in der Marktgölitzer Straße (B85) in Höhe der Hausnummer 8 zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Peugeotfahrerin war gegen 20:40 Uhr mit einem großen Stein, welcher mittig auf dem Fahrstreifen lag, kollidiert. Durch den Zusammenstoß mit dem ca. 30cm x 20cm großen Stein wurde das Fahrzeug stark beschädigt. Aufgrund der Gesamtumstände wird wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gem. §315 b StGB ermittelt. Zeugen, welche Verdächtiges festgestellt haben oder Hinweise zu einem möglichen Beschuldigten, welcher den Stein auf der Fahrbahn platziert haben könnte, geben können, werden gebeten, sich mit der LPI Saalfeld unter 03671-560 in Verbindung zu setzen.

