Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher auf frischer Tat festgestellt

Sonneberg (ots)

Am Samstagvormittag meldete ein Anwohner, dass in Sonneberg in der Straße Glasbach zwei Personen in ein unbewohntes Objekt eingedrungen seien. Die hinzugerufenen Beamten konnten eine 19-jährige Frau und einen 28-jährigen Mann festnehmen, welche bereits mehrere Gegenstände zum Abtransport bereit gelegt hatten. Der männliche Täter war bei Eintreffen der Beamten damit beschädigt, Kupferkabel abzuisolieren. Zudem wurden kleine Mengen Betäubungsmittel bei der Beschuldigten festgestellt. Beide müssen sich nun aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell