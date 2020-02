Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lehesten (ots)

Am 08.02.2020, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Lehesten und Leutenberg, kurz vor dem Abzweig Schmiedebach zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 4 verletzten Personen. Der 18 jährige Fahrer eines Pkw Dacia kam dabei aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Versuch des Fahrers, durch ein Ausweichmanöver die Kollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern, schlug fehl. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Pkw Skoda, welcher die Landstraße in Richtung Lehesten befuhr. Weiterhin beschädigte der Unfallverursacher einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, welches dabei aus dem Boden gerissen wurde. Die Fahrerin des Skoda wurde ebenfalls leicht verletzt. Ihre Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste in die Thüringen Klinik verbracht werden. Ebenso wurde der Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt. Die Landstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen beträgt knapp 20.000,- Euro.

