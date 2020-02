Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung bei Faschingsveranstaltung

Liebengrün, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen (jeweils 4-5 Personen) bei der Faschingsveranstaltung in Liebengrün. Diese uferte darin aus, dass ein 17-Jähriger einem 26-jährigen Mann ein Bierglas ins Gesicht schlug. Dieser wurde dadurch an der Nase verletzt und durch einen Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Schleiz verbracht. Gegen den Beschuldigten wurde eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

