Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann nach Auseinandersetzung bei Faschingsveranstaltung in Polizeigewahrsam

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde ein 54-jähriger Mann durch den Veranstalter der Faschingsveranstaltung im Kulturhaus in Bad Lobenstein verwiesen. Da dieser dann vor dem Objekt noch herumschrie, die Örtlichkeit nicht verlassen wollte und auch einen 42-jährigen Mann in die Hand biss, wurde die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten erteilten dem Beschuldigten einen Platzverweis. Da er diesem ebenfalls nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen den Beschuldigten gefertigt. Zudem hat er die Kosten für die Übernachtung im Polizeigewahrsam zu tragen.

