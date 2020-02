Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kleidercontainer widerrechtlich geöffnet/aufgebrochen

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in Pößneck in der Karl-Marx-Straße ein Kleidercontainer widerrechtlich geöffnet. Ob etwas aus dem Container entwendet wurde oder ob dieser im Vorfeld aufgebrochen wurde, wird durch die Polizei derzeit ermittelt. Sachschaden ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht entstanden. Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich persönlich oder unter der Telefonnummer 03663/4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell