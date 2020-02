Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die Straße am Alten Hügel in Bad Lobenstein aus Richtung Unterlemnitz kommend in Fahrtrichtung Wurzbacher Straße. Er hatte die Absicht nach links auf den Parkplatz des PENNY-Marktes abzubiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 79-Jähriger Fahrzeugführer eines dahinterfahrenden Skoda zu spät und fuhr auf. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von gesamt ca. 600 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

