Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Drogen gefahren

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 06.02.2020 gegen 09:15 wurde in der Dimitroffstraße ein Fahrzeug kontrolliert. Der Fahrer des PKW Mitsubishi Colt erweckte bei den Polizisten den Eindruck, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest brachte Klarheit. Er reagierte positiv auf Cannabis. Dem 28-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zur Blutentnahme wurde er in das Krankenhaus nach Pößneck gebracht.

