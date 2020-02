Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfälle

Oberböhmsdorf, Langenbuch / Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein Autofahrer bewegte sich am 07.02.2020 gegen 06.15 Uhr auf der B 282 in Richtung Oberböhmsdorf. In Höhe des Kästner Streifen überquerte plötzlich ein Dachs die Straße. Der 57-jährige Autofahrer versuchte einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern. Dies gelang ihm leider nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Renault Clio entstand Sachschaden.

Am 06.02.2020 gegen 08.50 Uhr kam es auf der K 304 zwischen Lössau und Langenbuch zu einem Zusammenstoß zwischen einen Opel Astra Sports und einem Feldhasen oder Reh. Die Fahrerin wich dem Tier aus. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Es wurden zwei Warnbaken beschädigt. Dann landete das Auto rechts im Straßengraben. Glücklicherweise passierte der 31-jährigen Fahrerin nichts. Am Opel entstanden erhebliche Sachschäden. Er musste abgeschleppt werden. Das Tier verschwand unverletzt.

