Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 75-Jähriger bei Verkehrsunfall getötet

L1112/Mellenbach/Schwarzmühle (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 1112 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Ein 75-jähriger Dacia-Fahrer aus Katzhütte befuhr mit seinem Fahrzeug die L 1120 aus Meuselbach kommend in Richtung Mellenbach. Im Bereich einer Kurve kam er aufgrund bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb der 75-Jährige noch am Einsatzort. Der LKW-Fahrer erlitt einen schweren Schock. Für die Bergung der Fahrzeuge kam es zu einer zeitweisen Vollsperrung der Strecke, gegen 22 Uhr wurden nach Beendigung der Unfallaufnahme jegliche Verkehrslenkungsmaßnahmen eingestellt. Der Dacia wurde durch den Zusammenstoß vollständig zerstört, am LKW entstand ebenfalls hoher Sachschaden.

