Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld/ Bad Blankenburg: Haft wegen Drogendelikten und Widerstand

Saalfeld (ots)

Während einer Personenkontrolle in Bad Blankenburg leistete ein 31-jähriger Widerstand gegen die Polizeibeamten. Grund dafür könnte wohl gewesen sein, dass bei der anschließenden Durchsuchung größere Mengen an illegalen Betäubungsmitteln (Cannabis, Speed, Ecstasy) bei ihm gefunden wurden. Ein Drogenschnelltest bei ihm verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin und er hatte einen Atemalkoholwert von 1, 02 Promille. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde anschließend mit zur Polizeidienststelle genommen und gestern Nachmittag, nachdem vom Haftrichter die vorläufige Festnahme bestätigt wurde, in eine Haftanstalt eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell