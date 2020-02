Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Führerschein und mit falschem Versicherungskennzeichen

Saalburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein Mopedfahrer fuhr mit einem S 51 auf der L 1095 aus Richtung Pöritzsch kommend in Richtung Saalburg. Durch die nach ihm fahrende Streifenbesatzung sollte das Fahrzeug und sein Fahrer am Markt angehalten und kontrolliert werden. Trotz Anhaltesignal "Stopp Polizei" und eingeschaltetem Blaulicht fuhr das Moped mit unverminderter Geschwindigkeit weiter in die Kulmer Straße. Die Polizisten konnten den S 51 dort überholen und anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Moped S 51 ist nicht pflichtversichert und das angebrachte grüne Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013 hat zu keinem Zeitpunkt rechtmäßig zu dem Moped gehört. Der minderjährige Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer wurden nach Rücksprache mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten aus der Maßnahme entlassen. Sie wurden durch einen Bekannten abgeholt. Das Moped wurde bei einem weiteren Bekannten in Saalburg vorübergehend abgestellt.

